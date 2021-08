Afghanistan, Caritas: "Pronti ad accogliere"

La Spezia - L'emergenza in Afghanistan ha colpito l'Europa e il mondo intero. Mentre le immagini che continuano ad arrivare sono di persone disperate che cercano di fuggire dai talebani, alla Spezia pulsa il cuore della solidarietà. La Caritas spezzina è in attesa delle ultime direttive, sulle quali il vescovo della Spezia Luigi Ernesto Palletti si è già confrontato con la Cei, per dare la disponibilità ad accogliere dei nuclei famigliari in arrivo dall'Afghanistan. Già in passato delle famiglie afghane sono state accolte alla Spezia e vista la piena emergenza sanitaria la disponibilità si rinnova. "Saremo sempre accoglienti e le nostre porte saranno sempre aperte - ha detto Don Luca Palei direttore della Caritas diocesana spezzina -. Al momento non abbiamo ancora avuto conferma degli arrivi ma siamo in contatto con tutte le istituzioni chiamate in campo. Le immagini che arrivano da quei luoghi sono dolorosissime e noi, come sempre, non ci tireremo indietro".



"Sarà fondamentale - ha aggiunto Don Luca - da qui in poi e per tutti, i protocolli di accoglienza in accordo con le prefetture come prevede la legge. Per lo Spezzino Caritas è l'ente capofila nell'accoglienza, tutte le realtà diocesane che vorranno fornire beni e spazi si interfacceranno con noi. Come detto al momento non abbiamo ancora avuto comunicazioni ufficiali, ma saremo pronti. Questo alla luce di un'accoglienza alle prese con la pandemia: anche queste fasi sono state rimodulate in base ai protocolli anti Covid".

C'è già chi chiede come si possa fare qualcosa di concreto per chi arriverà qui, mentre a Savona ieri sono giunti i primi 85 profughi: la più giovane ha appena tre mesi. "Gli spezzini quando si parla di solidarietà - conclude don Luca - hanno sempre saputo distinguersi in grandi gesti e sappiamo che se ci saranno necessità particolari vorranno dare il proprio contributo. Chiunque volesse tendere la mano e avere informazioni più dettagliate quando ci saranno nuovi sviluppi dovrà contattare Caritas".