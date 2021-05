Affidati per mezzo milione i lavori al Parco della Rimembranza

La Spezia - Con una spesa prevista appena superiore al mezzo milione di euro e un ribasso dell'8,5 per cento l'amministrazione comunale ha affidato l'esecuzione dei lavori di riqualificazione del Parco della Rimembranza. L'area verde di Gaggiola, inaugurata il 4 novembre del 1923, è stata inserita negli interventi che verranno finanziati con la quota di Fondo strategico regionale che non verrà impiegata per la passerella/piazza sospesa sopra Via Italia. Gli altri lavori riguarderanno Via Viano, dove sono presenti evidenti problematiche dovute al dissesto stradale provocato dalle radici dei pini, e la riqualificazione dei portici del centro cittadino.



Dopo aver approvato lo studio di fattibilità tecnico economica e il progetto esecutivo con un importo complessivo di 726mila euro sono stati messi a gara i lavori per 542.728,11 euro, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'ok al bando è arrivato negli ultimi giorni del 2020 e nelle scorse settimane la commissione ha proceduto all'apertura delle buste presentate dai due concorrenti e all'aggiudicazione dell'appalto al Raggruppamento temporaneo di imprese composto da Consorzio stabile Alpi (capogruppo), l'impresa Gimaco costruzioni, l'impresa Cav. Emilio Giovetti, l'impresa Hw Style, con il punteggio complessivo di punti 89,0625, un ribasso dell'8,5 per cento e un'offerta economica di 496.596,22 euro. Alla somma andranno aggiunti 10mila euro di oneri per la sicurezza per un totale complessivo di 506.596,22 euro.