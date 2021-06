Addio Marineria, Sommariva: "I tempi sono cambiati"

La Spezia - La diffusione del libro dedicato alla Festa della Marineria non si tradurrà nel ritorno della mega manifestazione. Almeno per il momento. La prima edizione, nel 2009, si presentò col nome di Maìna e due anni dopo la manifestazione era già cresciuta. Nel 2013 il grosso dell'appeal fu rappresentato dalle Tall Ship, mentre nel 2015 la protagonista fu la cucina con nomi di spicco della cucina mondiale come quello di Gualtiero Marchesi.



L'addio alla manifestazione è quanto ha fatto intendere, questa mattina, il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale Mario Sommariva durante la presentazione del volume che verrà distribuito da Stella Maris al fine di raccogliere fondi da devolvere in beneficenza (leggi qui).



"La Festa della Marineria, anche se non c'ero, è stato un momento molto bello e significativo nel rapporto tra il porto e la città - ha spiegato il presidente Sommariva -. Abbiamo deciso di valorizzarlo in modo differente, ricordando però che i tempi sono cambiati: non sarà più possibile fare come in passato, con una serie di giornate entusiasmanti. Noi lavoreremo per 365 giorni all'anno di attività costanti per migliorare il rapporto con la città, in maniera proficua. Penseremo anche al rapporto con le associazioni: Stella Maris è una di queste. Ascolteremo tutte le sensibilità che si pongono l'obiettivo di integrare le attività del porto con la città non solo come insieme di case", ha concluso il numero uno di Via del Molo.