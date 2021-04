Ada, Notari: "Servono volontari che sappiano esprimere idee e energie sul territorio"

La Spezia - Si è svolta questa mattina l’assemblea regionale di Ada, associazione per i diritti degli anziani, collaterale alla Uil Pensionati. “Una mattinata all’insegna della condivisione e della programmazione delle attività legate ad Ada in tutte le sue declinazioni sul territorio ligure – spiega Marcello Notari, coordinatore regionale Ada - Dai progetti sull’invecchiamento attivo, legati anche alla partecipazione ai bandi degli enti per rafforzare un welfare che, da solo, senza la solidarietà e la promozione sociale, non riuscirebbe ad essere così efficace tra la popolazione anziana. Per questo abbiamo bisogno del 5xmille, per continuare con la nostra azione”.



Da qui la necessità di strutturarsi meglio, capillarmente, e di riaffermare la collaborazione tra la Uil Pensionati e l’associazione Ada con il contributo partecipativo e di idee della confederazione regionale Uil Liguria. “Ada ha bisogno di volontari che sappiano esprimere idee e energie sul territorio: da La Spezia a Genova, da Savona a Ventimiglia – prosegue Notari – Ada a La Spezia è molto strutturata su Spezia, in via Persio, Sarzana, Ceparana, Levanto. Dal 1996 siamo accanto agli anziani per le necessità di tutti i giorni. A breve apriremo un’altra sede alla periferia di Spezia per coprire l’intero territorio. Anche le Ada di Genova e Savona sono ripartite bene dopo il lockdown, l’imperiese incomincia a fare i primi passi”.



Una mattinata di lavori su piattaforma che ha visto la partecipazione anche nazionale della struttura Ada, con il suo presidente Alberto Oranges e il segretario organizzativo nazionale Uil Pensionati Pasquale Lucia. A livello Ligure erano presenti anche il segretario generale della Uil Liguria Mario Ghini e la segretaria generale della Uil Pensionati Liguria Alba Lizzambri. La rete nazionale, in questo contesto, assume fattiva valenza, per arrivare al cuore e alla testa degli anziani soli, che hanno bisogno di vicinanza, conforto e ottimismo: per il futuro assetto delle strutture associative e la capacità del territorio di esprimere solidarietà.



Ada è in Liguria: www.uilliguria.it