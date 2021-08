Accesso libero negli hub vaccinali di Spezia e Sarzana

La Spezia - Asl5 informa che dai prossimi giorni ci sarà accesso libero alle vaccinazioni Covid19 per tutte le fasce di età a partire dai 12 anni. Presso l’ex Fitram della Spezia il 12, 13 e 14 agosto dalle 9 alle 12. Presso l’hub del San Bartolomeo a Sarzana tutti i giorni dalle 9 alle 12.



Sarà possibile ricevere la vaccinazione con mRNA Pfizer o Moderna, sia come avvio del ciclo vaccinale, sia come seconda dose, anche anticipando la data di un appuntamento già programmato, nel rispetto della scheda tecnica che prede un intervallo minimo dopo la prima dose di 21 giorni per Pfizer e 28 giorni per Moderna.



La Direzione Generale Asl ringrazia "tutto il Suo personale, i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta, la Protezione Civile e le Associazioni dei Volontari per la disponibilità offerta in tutta la campagna vaccinale contro la Pandemia".