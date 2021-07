Abitanti di Pagliari: "Il ponte e la darsena: così non c'è futuro nè per la nautica nè per noi"

La Spezia - Gli abitanti di Pagliari tornano a farsi sentire. Impegnati nella produzione e sottoscrizione di un documento da sottoporre al sindaco e consiglio comunale nel merito dei disagi dati dalla mancanza del ponte, l'esistenza della darsena di cui se ne prevede un ampliamento nel contesto del progetto dell'area ex casermette. "Realtà e progetti che non si inseriscono per nulla con la riqualificazione del quartiere Pagliari, ne fanno soluzioni alla stessa nautica con occupazioni di spazi non razionali. Quindi non futuro nè per la nautica nè per noi abitanti. Aspettiamo convocazione e dialogo per sottoporre un nostro progetto di visione futuristica e ambiziosa per tutti. Ma stiamo aspettando da troppo tempo e le cose così non vanno".