A gara la gestione del campetto dei Buggi per 10 anni

La Spezia - Il Comune mette a gara la gestione del campetto da calcio di Via dei Buggi e dell'area circostante, per un totale di 2.700 metri quadrati delimitati dalle mura ottocentesche e da Via dei Gelsi. Il bando di gara, approvato nei giorni scorsi da Palazzo civico, prevede una durata del contratto di gestione pari a dieci anni, con possibilità di rinnovo non tacico per altri dieci. Il canone minimo a base d'asta è di 1.000 euro annui, Iva esclusa, e la partecipazione è aperta per Asd, Ssd, enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, società sportive professionistiche, soggetti del terzo settore e persone fisiche che si impegnino a costituirsi nelle forme di legge, entro 30 giorni dalla aggiudicazione. La concessione del compendio, oltre al recupero del campo da gioco, permette di edificare una superficie massima di 421 metri quadrati secondo quanto previsto dal vigente Puc. La presentazione delle domande deve avvenire entro e non oltre le 12 del 31 agosto 2021.