A Spezia i riti civili sono il quadruplo di quelli religiosi

La Spezia - Un rapporto di oltre quattro a uno tra i matrimoni civili e quelli religiosi nel comune della Spezia: è quanto emerge dai dati Istat in merito alla nuzialità 2019, anno a cui fanno riferimento le rilevazioni più recenti. Un anno ancora libero dalla pandemia, che ha invece toccato prepotentemente la vita individuale e collettiva nel 2020 e in questo 2021, con ciò che ne consegue anche sul fronte nozze. E se il rapporto, come detto, è quattro a uno entro i confini del capoluogo – precisamente 191 “sì” pronunciati con rito civile, 43 di fronte all'altare -, nel resto dello Spezzino la situazione è differente e vede il rito religioso tenere botta. Nel 2019, ad esempio, 198 coppie si sono unite in chiesa e 298, invece, non religiosamente. Quindi un matrimonio civile e mezzo ogni sposalizio religioso. E se, nell'ultimo quinquennio, la proporzione, nel capoluogo è stata sempre più o meno la stessa – eccezion fatta per il 162 a 56 del 2015 -, negli altri comuni della provincia il lustro ha visto un certo incremento del divario. Nel 2015 lo scarto tra matrimoni civili e religiosi era ridotto – 301 contro 263 -, nel 2016 già più deciso (333 a 263); poi il 297 a 245 del 2017, quindi il 329 a 244 del 2018, preludio all'ulteriore divaricazione del 2019. Dal 2015 al 2018 i comuni spezzini extra capoluogo hanno fatto registrare un numero complessivo di matrimoni tra 542 e 596, mentre nel 2019 si è scesi sotto la soglia dei 500 (496). Mentre il capoluogo, nel quinquennio considerato, ha visto il numero più esiguo nel 197 del 2017 e quello più alto nel 242 del 2018.