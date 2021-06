A Sommovigo ogni mattina è così: "Dateci i cassonetti intelligenti"

La Spezia - I cinghiali sono gli apripista, poi arrivano i topi. E ogni mattina è un lavoraccio per gli operatori Acam e per i residenti, costretti a ripulire il piazzale. Il piccolo borgo di Sommovigo, gioiellino alle pendici del Monte Parodi, sulle alture che raccordano il golfo con il primo entroterra, è rimasta in una sorta di limbo per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti.

Giù alla Foce sono arrivati da anni i cassonetti intelligenti. Salendo è ancora in vigore il sistema del porta a porta con i mastelli ed ritiri giornalieri. Qui invece quattro raccoglitori in plastica di medie dimensioni servono qualche decina di famiglie. Non sono robusti quanto i primi e anzi la loro forma li rende facili da rovesciare. Non sono abbastanza leggeri come i secondi, che chi abita più in alto è uso appendere alle cancellate per evitare di attirare gli animali selvatici.



"L'ultimo tentativo che abbiamo fatto è stato legarli con alcune cime. Gli uomini sono scesi per assicurarli, ma non c'è stato nulla da fare: i cinghiali li hanno rovesciati e poi è iniziato il solito banchetto notturno - racconta Cinzia Cassinelli, una delle residenti -. Da più di un mese abbiamo scritto al sindaco e all'assessore Casati per proporre una soluzione: mettere i cassonetti intelligenti alla Nevea, a pochi metri dal piazzale. Siamo ancora in attesa di una risposta".

Come per tutta la zona di Sant'Anna e la Foce, anche qui il periodo dei divieti di spostamento oltre i confini comunali ha portato ad una riscoperta della collina da parte degli stessi spezzini, che ne hanno fatto meta di passeggiate. I turisti stranieri invece, soprattutto francesi, tedeschi ed olandesi, frequentano i tanti bed and breakfast già da molti anni. "Non è un bel biglietto da visita purtroppo quello che offriamo in questi giorni", lamentano i residenti.