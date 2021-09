A Fabiano Basso via il semaforo, sì alla rotatoria

La Spezia - Sulla strada napoleonica è uno dei nodi nevralgici del traffico, specialmente nella stagione turistica. Sì, perché, venendo dal centro città, è l'intersezione che permette di raggiungere Porto Venere e la costa dei Pirati così come le Cinque Terre, oltre naturalmente alle zone collinari di Fabiano e la Lizza. Quell'incrocio di Fabiano basso, fra viale Nicolò Fieschi, via delle Cinque Terre e via delle Cave avrà nuova vita. Via l'impianto semaforico in essere, l'amministrazione comunale ha deciso di installare una rotatoria con l'intento di destagionalizzare il traffico. Questa mattina è stato approvato il progetto di fattibilità per una spesa complessiva intorno ai 200mila euro: "La rotatoria è stata sollecitata direttamente dai cittadini - spiega il primo cittadino - portata da loro all’attenzione dell’amministrazione e degli uffici, e dopo aver studiato il traffico e reperito le risorse ora abbiamo approvato il progetto per la realizzazione della rotatoria. Una sinergia importante che auspico per ogni quartiere della nostra città”. “Una svolta per il crocevia turistico che connette Spezia a Portovenere e alle 5 Terre, semplificando tutti, dai turisti ai residenti di Fabiano Basso e rendendo più agile e sicura la mobilità dell’area"- ha aggiunto l’assessore Piaggi.