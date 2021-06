204° anniversario per la Polizia penitenziaria, Peracchini: "Eroi invisibili nell’anno della pandemia"

La Spezia - “Gli agenti della Polizia Penitenziaria eroi invisibili nell’anno terribile della pandemia”





Questa mattina il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha partecipato alla Festa della Polizia Penitenziaria presso la casa circondariale della Spezia insieme a tutte le massime autorità cittadine.



“I miei più sentiti auguri al Corpo della Polizia Penitenziaria che oggi compie 204 anni di onorato servizio – dichiara il sindaco –. Nell’anno più difficile, quello della pandemia da Covid-19, le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria hanno dimostrato un grande spirito di sacrificio e di abnegazione che non è mai mancato: nonostante tutte le difficoltà a causa dell’interdizione delle visite dei familiari ai detenuti e alle altre ulteriori limitazioni delle attività carcerarie per le misure di prevenzione sanitaria, hanno saputo sempre gestire al meglio ogni criticità, dimostrando, ancora una volta, non solo di avere un alto senso dello Stato ma una profonda umanità che altrimenti non consentirebbe loro di svolgere al meglio la loro professionalità. L’augurio è che questi eroi in divisa invisibili agli occhi del cittadino ma fondamentali, a seguito dell’emergenza sanitaria, ricevano da parte dello Stato maggiore attenzione con un potenziamento dell’organico anche per evitare quanto più possibile il numero delle aggressioni in servizio. Vorrei infine rivolgere sommesso ricordo a tutte le vittime cadute in servizio ed esprimere condoglianze alle loro famiglie e a tutto il corpo della Polizia Penitenziaria”.