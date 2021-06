"Sono io l'operaio colto da malore e non voglio essere strumentalizzato da Cgil e Cisl"

La Spezia - “I sindacalisti narrano del malore colto da un operaio a causa, si ipotizza, di una carenza di organico che graverebbe sugli altri dipendenti, uno dei quali un neo assunto di 70 anni. Ebbene l'operaio in questione sono io e il malore non è dovuto né a un eccessivo carico di lavoro, né al mancato rispetto dei protocolli, ma solo all'eccessiva temperatura del giorno. Gli orari di lavoro si sviluppano su turni di 5 o 8 ore giornaliere”. A scrivere è Ivano Bruni, 70 anni, dipendente da aprile della Macroservice, società che opera al cimitero dei Boschetti. Una comunicazione diffusa su autorizzazione del lavoratore dalla Uiltrasporti spezzina. Del malore avevano parlato in una nota Filcams Cgil e Fisascat Cisl, parlando di turni massacranti in virtù di mancanza di unità. Ma, appunto, la persona protagonista dell'episodio oggi interviene per dire la sua, spiegando di voler “precisare la mia posizione perché non intendo essere strumentalizzato dai sindacalisti della Cgil e della Cisl per una battaglia che non comprendo contro l'azienda che mi ha accolto, mi ha dato lavoro e che sia nei miei confronti che per quanto mi risulta anche nei confronti degli altri dipendenti ha mostrato sempre rispetto umano e delle regole”. Di servizi cimiteriali si è recentemente parlato in III Commissione consiliare (QUI), con l'audizione del dottor Detroia per Macroservice.