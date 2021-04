"Scuole superiori in presenza al 60 per cento"

La Spezia - “Ritengo che la percentuale di studenti a lezione in presenza sarà del 60 per cento, questo in base a un documento arrivato dalla Prefettura”. Lo ha affermato oggi pomeriggio in commissione il comandante della Polizia locale spezzina, Francesco Bertoneri, rispondendo a un interrogativo posto dal consigliere e dirigente scolastico Paolo Manfredini in merito, appunto, alle nuove percentuali in presenza per le scuole superiori, che verosimilmente saranno ufficializzate nei prossimi giorni, frutto del confronto tra Stato e Regioni. Manfredini ha evidenziato come i problemi di assembramento riguardino, sì, l'interno della scuola (“che fa la sua parte”), ma “soprattutto l'esterno, in particolare ingresso e uscita, e i mezzi di trasporto”. Manfredini ha espresso l'auspicio che, su input del tavolo provinciale coordinato dal Prefetto, riprenda la vigilanza da parte delle forze dell'ordine, in chiave anti assembramento, sugli aspetti più delicati della questione scolastica.