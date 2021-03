"Scuola luogo sicuro ma abbandonata, gli studenti non sono untori"

La Spezia - Giornata di scioperi e manifestazioni alla Spezia. Anche il mondo della scuola è sceso in piazza, per poi incontrare il prefetto Maria Luisa Inversini, è ribadire che: gli istituti non sono luoghi di contagio, gli studenti non sono untori e che la didattica in presenza è una priorità. Senza dimenticare che nella partita europea del Recovery fund la priorità devono essere la scuola e l'istruzione in generale.

Se questi sono i temi principali della manifestazione alla quale hanno partecipato i Cobas e all'appello hanno risposto anche genitori, insegnanti, studenti e rappresentanti del settore dello spettacolo. Il malcontento è forte e la lezione in presenza è una priorità. Punti che si sono concretizzati con una mobilitazione nazionale estesa in oltre 64 piazze in tutta Italia.

"Le manifestazioni proseguiranno anche nel pomeriggio - ha spiegato Serena Tusini portavoce dei Cobas scuola -. Nella nostra regione il problema principale è legato alle secondarie di secondo grado: a fronte di casi limitati è stata imposta la chiusura totale degli istituti. Non vengono forniti i dati secondo i quali si rendono necessarie queste chiusure. Gli effetti sull'apprendimento e a livello psicologico per gli studenti spezzini sono gravi. Siamo qui per chiedere la riduzione per il numero degli studenti presenti in classe, ma i parametri sono gli stessi come se la pandemia non ci fosse. Chiediamo anche un piano di assunzione immediato per i precari. Servono interventi rapidi anche per l'edilizia scolastica".

"Questo movimento coinvolge la società civile - prosegue - siamo in piazza con i lavoratori della scuola e genitori, soprattutto mamme. Questa situazione ricade sulle donne e gli ultimi due governi non sembrano tenerne conto. Alle madri quali viene chiesto di stare a casa, seguire i figli in Dad e continuare a produrre. Le altre realtà non si sono mai fermate: i nostri ragazzi i zona gialla potevano andare ovunque tranne che a scuola".

Emanuele è uno studente del liceo classico di Sarzana e racconta: "Come studente e come cittadino ho la necessità di rivendicare il rientro a scuola. In questo modo l'istruzione è abbandonata. Non possiamo perdere la presenza".