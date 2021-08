"Premio fotografico mitilicoltori omaggia fascino, fatiche e risultati di un'attività storica"

La Spezia - Il Presidente del Consiglio Comunale Giulio Guerri nella giornata di ieri ha presenziato alla cerimonia di premiazione dei vincitori (QUI i premiati) della terza edizione del Premio Fotografico Nazionale Mitilicoltori della Spezia, svoltasi presso il terminal di Largo Fiorillo. "Come ho fatto in occasione dell'inaugurazione della mostra, avvenuta il mese scorso in Passeggiata Morin - ha dichiarato il Presidente del Consiglio Comunale- è stato un grande piacere poter rinnovare le mie congratulazioni ai partecipanti, ai primi classificati e agli organizzatori di questa bellissima iniziativa culturale, che omaggia e racconta il fascino, le fatiche e i risultati eccelsi di un'attività storica che è parte integrante della tradizione del nostro territorio e costituisce un elemento caratterizzante dell'immagine e dell'identità della comunità spezzina e un punto di forza e qualità del suo tessuto sociale ed economico".