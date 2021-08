'Parla con me', proseguono le video interviste realizzate dai liceali del Costa

"Il blog non va in vacanza"

La Spezia - Continuano gli appuntamenti con le video-interviste “Parla con me”, realizzate dagli studenti del Liceo classico L. Costa nell’ambito dei Programmi Estivi Nazionali del MIUR 2021. Da ieri è disponibile online, all’indirizzo www.ermesliceocosta.com, l’intervento di sua eccellenza il prefetto Maria Luisa Inversini. Una lectio magistralis per gli studenti nel corso della quale si è analizzato e sviluppato il ruolo dell'incarico Istituzionale, pur con aneddoti del privato.



"La scuola - spiegano dal Costa - nel corso di questi incontri organizzati all’interno del progetto, si è onorata della presenza di importanti figure, dell’area istituzionale e non, provenienti dal nostro territorio e pertanto si ringraziano tutti gli attori che hanno permesso la realizzazione di questa idea. Il blog non va in vacanza e continuerà, arricchendo le diverse rubriche, anche nel corso del mese di Agosto. Di prossima pubblicazione le interviste al personaggio televisivo Paola Marella, al segretario generale della Camera di Commercio Marco Casarino, al direttore del settimanale TV sorrisi e canzoni Aldo Vitali. La redazione sta definendo ulteriori video-interviste che desteranno sicuro stupore e interesse nei nostri follower".