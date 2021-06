La Spezia - Questa mattina il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha inaugurato la Giornata di Studi promossa dal Conservatorio di Musica “Giacomo Puccini” “Nuove Prospettive di ricerca per l’Alta Formazione Artistica e Musicale” in Sala Dante. L’evento è trasmesso in streaming sui canali social del Conservatorio.



“Il Comune è sempre stato al fianco del Conservatorio, una delle nostre eccellenze riconosciuta in tutto il territorio ligure e non solo, sia nel lockdown sia nel post pandemia - dichiara il Sindaco Peracchini - Per non disperdere i preziosi talenti, abbiamo messo a disposizione nei mesi scorsi il Teatro Civico e la Sala Dante per le prove e i laboratori, e la collaborazione con il Conservatorio proseguirà quest’estate con sempre una maggiore sinergia per altri progetti in autunno. La nostra intenzione è calare sempre di più il Conservatorio nella città, nelle vie e nelle piazze, perché la cittadinanza deve prendere consapevolezza che la nostra tradizione musicale è un unicum da valorizzare e apprezzare. Ringrazio il Presidente del Conservatorio Maurizio Sergi, il Direttore Giuseppe Bruno e la dirigente del Liceo Musicale Sara Cecchini per l’invito e auguro a tutti i docenti e gli alunni una buona giornata di studio.”