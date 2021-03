"Non una di meno" alla donna aggredita al Termo: "Non sei sola"

La Spezia - "Vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza e la nostra forza alla donna aggredita ieri sera al Termo con la speranza che si rimetta al più presto. Non sei sola". E' quanto si legge in una nota di Non una di meno la Spezia a seguito della brutale aggressione avvenuta ieri sera la Termo (qui).

"Ancora una volta violenza nella nostra città - scrivono -. Ancora una volta un'aggressione a una donna da parte di un uomo che non accetta di essere lasciato e scatena su di lei tutta la sua vendetta e la sua rabbia. Ci ammazzano, ci violentano, ci massacrano di botte, ci umiliano. Questo non è amore, non è gelosia, non è un raptus, è violenza".

"Perché la violenza maschile sulle donne è diretta espressione del dominio e il possesso maschile sulla donna - prosegue la nota -. La violenza è sistemica attraversa tutti gli ambiti delle nostre vite, si articola e riverbera senza sosta dalla sfera familiare e delle relazioni, a quella economica, da quella politica e istituzionale, a quella sociale e culturale, nelle sue diverse forme e sfaccettature - come violenza fisica, sessuale e psicologica. E' la struttura patriarcale su cui è fondata la nostra società la causa e la prevenzione non è prevenzione se non lavora sulle cause. L'otto marzo abbiamo detto ,basta, e lo ripetiamo oggi ,come tutti i giorni ,con la nostra lotta. Se toccano una toccano tutte".



In coda alla nota Non una di meno ricorda a chi rivolgersi per chi chiedere aiuto:

Al 3343793354, risponde l'Associazione Vittoria Centro Antiviolenza "Mai più Sola" 24h su 24. Mail: associazionevittoria@gmail.com Sito: www.maipiusola.it Piazza Dino Ricchetti 1, 19038 Sarzana.



All'800144388 risponde il Centro Antiviolenza "Irene" numero attivo 24h su 24. Via Migliari 21, La Spezia



1522 numero nazionale anti violenza e stalking, gratuito e attivo 24h su 24. " Link alla pagina facebook per maggiori info: https://www.facebook.com/nudmlaspezia



