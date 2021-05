"Moltiplicati i servizi per le famiglie in difficoltà. La legge regionale sui funerali fa ancora paura"

La Spezia - Aumentano i funerali a prezzo sociale destinati alle famiglie e alle persone più fragili, alla Spezia. Il dato emerge a margine dell'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di esercizio della Pubblica assistenza spezzina. I funerali sociali nel 2019 erano stati 19, l'anno scorso sono saliti a 32 e rappresentano un servizio garantito per le categorie più fragili come persone senza fissa dimora e congiunti.

Per la Pa spezzina è un momento particolare perché non ci sono novità sulla legge dei servizi funebri e le audizioni proseguiranno solo a metà maggio. Ma intanto dall'associazione fanno i conti e annunciano che con il disavanzo del 2020 verranno acquistati una nuova ambulanza e un mezzo ausiliario che servirà anche per i trasporti pediatrici.

"Quest'anno l'avanzo è stato importante e verrà riversato in favore della cittadinanza - ha dichiarato il presidente della Pubblica assistenza spezzina Andrea Frau -, ma se la legge regionale non verrà modificata il prossimo anno queste risorse non ci potranno più essere e si creerà un vuoto che nessuno potrà riempire. In questo contesto rientrano anche i prezzi calmierati per i servizi funebri. L'ente finché rimarrà pubblico potrà garantirli, altrimenti dovrà adeguarsi al mercato con un inevitabile aumento dei costi per i cittadini. Il 73,69 per cento delle nostre entrate, oggi, arriva dai servizi funebri e in merito c'è da segnalare che quelli a prezzo sociale sono aumentati passando dai 19 del 2019 ai 32 del 2020. Inoltre, i servizi di pronto soccorso sono a rimborso e nonostante le convenzioni, le spese in questo campo sono più alte degli introiti".

Nella relazione del presidente Andrea Frau sono stati messi in evidenza i servizi svolti in un anno complesso e delicato segnato dal Covid-19. "Sono aumentate sensibilmente le consegne delle spese gratuite alle famiglie in difficoltà - ha detto il presidente -. Il totale ammonta a 2.923, mentre nel 2019 erano state 800. Questi dati evidenziano come la pandemia abbia messo in difficoltà molte famiglie, vogliamo ricordare che due anni fa ne assistevamo una decina. Tra la fine del 2020 e i primi quattro mesi del 2021 sono diventate più di 100. Come Pubblica assistenza è un nostro dovere tendere la mano, ma senza il generoso contributo dei cittadini e della Fondazione Ciani la strada sarebbe stata ancora più difficile da percorrere".

Il presidente ha anche sottolineato l'impegno dei 200 volontari impegnati nel soccorso, nei servizi alla persona e dei 30 dipendenti della Pubblica assistenza spezzina.



"Senza di loro - ha aggiunto - l'associazione non avrebbe gambe. Non potendo che ringraziarli per tutto ciò che fanno, il mio ultimo pensiero va alle sfide che dovremmo affrontare in questo 2021".