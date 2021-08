"Lavorare con Gino Strada mi ha cambiato la vita"

La Spezia - “L'esperienza condivisa con Gino Strada è stata fondamentale per la mia preparazione professionale che dell'apertura culturale”. Alberto Nardini, ex medico di guerra e chirurgo, ricorda così Gino Strada, il fondatore di Emergency mancato ieri. Con lui aveva condiviso diverse esperienze in prima linea fra il 1995 e il 2002, mentre con l'emergenza Covid è tornato in corsia. “Scenari nemmeno paragonabili – sottolinea – chi durante la pandemia ha detto “sembra di essere in guerra” probabilmente non è mai stato in un contesto simile perché qui bene o male sono stati tutti assistiti e hanno ricevuto tutte le cure possibili, in guerra bisogna spesso fare delle scelte, cosa che qui non è avvenuta. Oggi mi occupo di formazione e tutoraggio, ho lasciato anche perché fare il chirurgo di guerra impone anche una certa prestanza fisica che a una certa età non si può avere, è giusto lasciare il posto ai giovani”.



“A Gino – ricorda – mi legavano l'amore per il nostro lavoro e la solidarietà, che in questo caso vuol dire sentirsi parte di una comunità umana universale. Ma anche l'idea dell'assoluta centralità del servizio pubblico sanitario che deve essere gratuito e disponibile a tutti i cittadini. Il fatto che la sanità sia un'azienda fa già capire molte cose perché come tale deve fare profitto e avere bilanci in pari. Noi avevamo un'idea diversa di sanità perché da essa non si deve trarre profitto ma deve dare un servizio alla cittadinanza”.

Tornando a quegli anni Nardini ricorda: “Lavorare con lui mi ha cambiato la vita, non solo dal punto di vista professionale. Ho imparato la chirurgia di guerra visto che aveva un'esperienza pluridecennale, mi ha permesso di conoscere diverse realtà e mi ha dato un'apertura verso il mondo. Tutto quello che potevo immaginare stando qui nel “primo mondo” nella visione diretta era completamente diverso”.

“Gino Strada aveva carattere, carisma e capacità organizzativa, altrimenti non sarebbe riuscito ad organizzare qualcosa come Emergency e affrontare tutti i problemi sia qui che nei paesi in guerra. Lui – conclude – ci è riuscito anche grazie alla moglie Teresa Sarti e all'organizzazione che hanno costruito insieme grazie a tutti i gruppi di volontari che sono nati, anche qui a Spezia, grazie alla collaborazione di tutti”.



