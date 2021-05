La Spezia - Nel giugno 2019 noi genitori, e le insegnanti, della scuola dell'infanzia M. Augenti, a cose già decise, siamo venuti a conoscenza dello spostamento della scuola nell'edificio Poggi, struttura fino a quel momento destinata agli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Tale spostamento all'epoca era stato garantito come temporaneo, condizione che è però venuta a mancare quando nell'aprile di quest' anno, a seguito di lamentele partite da noi genitori, soprattutto riguardo lo stato dello spazio esterno, siamo venuti ufficiosamente a conoscenza dell'impossibilità di un ritorno alla sede precedente dell' Augenti, in quanto classificata come inadeguata secondo le normative di sicurezza.

La struttura in cui i bambini si trovano attualmente presenta alcune problematiche sia per quanto concerne gli spazi interni, che non si avvicinano alle esigenze di bambini così piccoli, sia, soprattutto, per ciò che riguarda lo spazio esterno. Tale spazio presenta problemi strutturali come la pavimentazione umida (la zona non è mai esposta al sole) e scivolosa, la recinzione poco sicura e pressoché inutile, visto che ogni giorno il parchetto diventa ritrovo di ragazzi che lasciano sporcizia e non solo, per non parlare della posizione, in quanto accanto ad un parcheggio in cui le macchine fanno manovra, e della collocazione dei bidoni della raccolta differenziata che richiama gabbiani e topi. Noi genitori troviamo inaccettabile che i nostri figli trascorrano un altro anno in queste condizioni e chiediamo di visionare un progetto adatto in tempi brevi in quanto le tempistiche sono piuttosto ristrette.

La nostra preoccupazione è fondata avendo, purtroppo, potuto constatare lo scarso interesse in questi due anni riguardo le esigenze basilari dei bambini e della loro educazione.

Ci sentiamo in ultimo di dire, uniti ai genitori dei nuovi iscritti, che ci sia stata un'importante mancanza di comunicazione, sia da parte dell'istituto comprensivo che dall'amministrazione comunale, riguardo al futuro dei nostri figli, che ad oggi risulta ancora incerto, e agli spazi a loro dedicati.



Le rappresentanti

Ingrid Cozzani sez. A

Anna Zanello sez. B

Sabina Moruzzo sez. C