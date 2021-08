"Il rigore, la stima, l'amicizia: così con Bruno era la politica"

La Spezia - E' con profondo dolore, unito al rammarico per la perdita subìta dall'intera comunità spezzina, che mi unisco a quanti ricordano in queste ore Bruno Montefiori.

Ci conoscevamo da tempo, ma è stata soprattutto il consiglio comunale degli anni 1985 - 1990 che ha cementato stima reciproca e amicizia, pur nel contrasto politico di allora.

Bruno era sindaco di una giunta di sinistra: il primo socialista ad essere sindaco della città dopo la breve esperienza di Agostino Bronzi all'indomani della Liberazione. Io ero il capogruppo (e segretario provinciale) del maggior gruppo di opposizione, la DC. Quindi spesso ci trovavamo, in consiglio, ad incrociare metaforicamente le spade del duello politico ed amministrativo. Mai una sola volta, in particolare da parte sua, questo è avvenuto, come si usa dire, sopra le righe.

Bruno aveva profondo il senso delle istituzioni, ed in particolare di quella che era stato chiamato a guidare. La sua conduzione del consiglio comunale (allora la figura del presidente diversa da quella del sindaco non esisteva) fu sempre impeccabile.

Più in generale, Spezia cominciava a misurarsi in quegli anni con le difficoltà di una programmazione difficile, e di una trasformazione che rischiava di essere senza sbocchi immediati: dal porto all'area IP, dalla centrale ai primi timidi avvii di una politica turistica. L'equilibrio di Bruno non era dunque solo tra maggioranza e opposizione, ma anche all'interno della sua stessa maggioranza. Subito dopo le elezioni del 1985 si era parlato, come possibile sindaco, di Gianfranco Mariotti. Poi la scelta del PSI cadde, in modo inatteso, su Montefiori, e fu una scelta giusta, anche se inevitabilmente di transizione.

La cultura, l'antifascismo, il rigore politico (che univa il socialismo di allora con le radici "azioniste" della corrente lombardiana), con lui, erano davvero di casa a palazzo civico.

Inevitabile fu la stima reciproca, poi proseguita negli anni, tanto più quando gli avversari del decennio precedente si ritrovarono uniti nel contrasto alle derive del populismo berlusconiano e leghista.

Il giorno delle elezioni del 1990, quando Bruno si apprestava, di lì a qualche tempo, a lasciare la carica di sindaco (non si era più candidato neppure come consigliere), volle invitare tutti i consiglieri uscenti, di tutti i gruppi, ad un frugale pranzo nei vecchi tavoli esterni di Caran. Fu, da parte di tutti, un ringraziamento reciproco, per quei cinque anni da ricordare. E' bello, per me, ricordare oggi quel pranzo insieme, immaginando di riviverlo per un addio diverso, che non può non cementare ed accrescere ancora l'amicizia e la stima. Nel ricordo di un sorriso sempre genuino, talora un po' ironico, ma sempre eloquente: il sorriso di una politica fatta davvero di servizio agli altri e alla comunità. Grazie, Bruno. Una testimonianza dunque che non deve essere dimenticata. Un abbraccio all'amico Andrea e a tutti i familiari.



EGIDIO BANTI