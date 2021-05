"Il ponte vicino alle finestre fa paura, così è impossibile dormire"

La Spezia - Sono preoccupati e amareggiati per la scarsa considerazione che hanno avvertito da parte delle autorità. I tre nuclei familiari che abitano nel condominio di Viale San Bartolomeo 801 sono rientrati nelle proprie abitazioni nel pomeriggio di venerdì, ma la carcassa del ponte e quell'antenna inclinata verso l'edificio sono preoccupazioni che incombono, soprattutto di notte e ancor più se vento e pioggia sferzano la costa. Tanto che tra venerdì e sabato quasi nessuno ha chiuso occhio, mentre ieri notte alcuni hanno cercato sistemazione altrove.

Dopo essere stati collocati in albergo a spese dell'Autorità di sistema portuale, nella tarda mattinata di venerdì alle dieci persone evacuate era stato detto di ritornare a casa per prendere altri effetti personali: un'operazione condotta con la massima rapidità, accompagnati dai Vigili del fuoco e con i caschi da cantiere indossati. Poche ore dopo la comunicazione: il ponte era stato messo in sicurezza e il sindaco aveva firmato l'ordinanza per il rientro a casa delle famiglie.



"Poco prima dovevamo fare una nuova valigia per restare in albergo per altri giorni, facendo alla svelta perché c'era pericolo, e improvvisamente potevamo rientrare? Ci è sembrato molto strano...". Gianna Pietraforte, residente nel palazzo e amministratrice del condominio, spiega così il perdurare dei timori dei suoi parenti e dei condomini.

Problemi di comunicazione tra gli enti, probabilmente, che si sono ripetuti anche nel momento del ritorno a casa, quando i residenti, accompagnati dalla Polizia municipale, hanno dovuto attendere due ore sotto la pioggia sino a quando l'area non è stata dissequestrata dai Carabinieri.

"Non sono bastati i disagi che abbiamo subito per anni con la costruzione delle darsena e del ponte: sembrava di vivere in un cantiere. Ora dobbiamo rimanere a casa con l'ansia che la struttura, trattenuta da due sottili cavi d'acciaio e qualche blocco di cemento, possa piombarci addosso. E quando rimuoveranno il tutto - prosegue Pietraforte - dovremo essere nuovamente evacuati, a dimostrazione del pericolo che in qualche modo questo ponte rappresenta. Siamo stanchi e ci saremmo aspettati più attenzione e vicinanza sia da parte dell'Autorità di sistema portuale che dal sindaco. Invece sembra che l'unica cosa importante siano le aziende che operano all'interno della darsena".