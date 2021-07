"Il gusto di comunicare", un progetto di integrazione del Cpia La Spezia

La Spezia - Il Cpia, la scuola per gli adulti della nostra provincia, si apre al territorio con alcuni importanti

progetti. Da quello dei “Cronisti in classe” a quello volto alla sensibilizzazione e al rispetto della

risorsa acqua e l'ambiente in generale. L'ultimo progetto conclusosi nei giorni scorsi, ha per titolo,

“Il gusto di comunicare”. Si tratta di una vetrina dei lavori degli allievi, guidati dai loro docenti, in

particolare foto, video e testi, con racconti scritti e parlati, sugli usi, costumi e cibi dei loro Paesi di

provenienza. Tutto il materiale può essere visto ed ascoltato, andando sul sito del Cpia La

Spezia da un qualsiasi motore di ricerca. Poi dal menu a tendina, seguire il percorso OFFERTA

FORMATIVA/PROGETTI DI INNOVAZIONE DIDATTICA. I docenti si ripromettono di

continuare questa bella esperienza, che ha diversi e notevoli spunti didattici, quanto meno nella

verifica dei progressi nella conoscenza della lingua italiana, anche nel prossimo anno scolastico,

con l'obiettivo più alto, di costituire un archivio multimediale dell'intercultura.