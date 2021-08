La Spezia - Il coordinamento Italexit della Spezia ha organizzato una manifestazione statica in Piazza Verdi - La Spezia a partire dalle 18 di oggi. "Tale manifestazione - si legge in una nota del coordinamento - avrà la finalità di spiegare che il Green Pass non rappresenta la soluzione, bensì il problema per chi come bar, ristoranti, palestre e discoteche hanno subito l'incapacità di gestire le situazioni. Alla manifestazione partecipa anche il coordinatore Regionale Fabio Montorro".