"Il co-housing a Fabiano cancella anni di lavoro dei residenti"

La Spezia - "Ad oggi, purtroppo viviamo l'umiliazione derivante dal senso di abbandono istituzionale che grava sulle aspettative deluse della comunità che andrebbe rappresentata". Parole dure dal Comitato insieme per Fabiano che in una lettera aperta dice la sua sul progetto di cohousing che potrebbe sorgere nella vecchia scuola del quartiere se il Comune della Spezia si aggiudicherà il bando promosso dal Ministero delle infrastrutture a titolo" Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare.



Il Comitato nella lettera sottolinea alcuni punti e a margine ricorda che sin dall'insediamento della giunta Peracchini avevano ricordato la proposta di progetto fatta dai residenti.

"Noi abbiamo ricordato l'esistenza del nostro progetto per la scuola ad ogni visita politica - spiegano a Città della Spezia dal Comitato insieme per Fabiano - e abbiamo mostrato sia le condizioni del quartiere che della scuola: il risultato è che siamo stati inascoltati e che è stata fatta un'altra proposta del progetto in gara che coinvolgerà anche altri quartieri della città".



Nella lettera si legge: "L'attuale amministrazione comunale, pur a conoscenza del precedente progetto, sostenuto dalla partecipazione attiva della popolazione ed approvato dalla precedente amministrazione, con l'emissione del progetto di cui sopra, pone l'accento su scarsa sensibilità e conoscenza dello stato dei luoghi nonché della condizione sociale della vasta comunità di Fabiano priva da sempre di spazi, strumenti ed opportunità che favoriscano incontro, inclusione ed aggregazione sociale. Contrariamente a quanto affermato il quartiere non si sta spopolando a causa dell'invecchiamento dei residenti bensì è in fase di costante crescita abitativa dato l'elevato numero di ampi appartamenti posti in vendita con conseguente ingresso di nuovi nuclei familiari che accentueranno ulteriormente disagi di cui appare doveroso tener conto".



"Progetti e finanziamenti - si legge ancora nella lettera - finalizzati alla rigenerazione e rinascita del Paese Italia post pandemico, pongono l'accento sulla necessità di unità di intenti, condivisione e sostegno individuale e di massa dentro e fuori dal Parlamento,fino a coinvolgere grandi e piccole comunità cui garantire ascolto, lavoro sicurezza e fiducia nel futuro attraverso gli obiettivi da raggiungere col contributo di tutti."Insieme per Fabiano" condivide a pieno linee principi citati, posti a base del suo operato che, negli anni ha dato ottimi quanto inaspettati risultati".



Nella foto: il rendering del progetto di cohousing a Fabiano