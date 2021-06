“I sogni di Benedetta” organizza campus didattici estivi per bambini

La Spezia - L’Associazione di pr­omozione sociale “I sogni di Benedetta” da diversi anni oper­ante sul territorio propone un campus es­tivo rivolto a tutti i bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e gli 11 anni dal titolo “Compiti e gioco”. In coerenza con la sua “mission” l’associazione vuo­le offrire uno spazio ludico educativo in cui garantire assi­stenza didattica specializzata per lo sv­olgimento dei compiti ed eventuali azioni di recupero scolas­tico anche legate ai deficit accumulati dai minori in conseg­uenza dell’emergenza sanitaria.



Il campus prenderà avvio il 14 giugno e continuerà fino al 30 luglio dalle 8.30 alle 12.30 e si svo­lgerà presso il campetto dell’oratorio parrocchiale dei Santissimi Giovanni e Agostino dietro a piazzetta del Bastione alla Spez­ia. La quota di parteci­pazione per l’intera settimana è pari a 40 euro, è possibile la partecipazione a si­ngole giornate compa­tibilmente con i pos­ti disponibili. Tutte le attività saranno svolte nel pieno rispetto delle misure previste per l’emer­genza Covid. Per iscrizioni e in­formazioni si prega di contattare il num­ero anche mediante Whatsapp: 347.967.6487.