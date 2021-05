"Grazie alla ricerca, io mi vaccino", spillette da giacca per imprenditori e operatori

La Spezia - Si è tenuta ieri nella sede di Asl 5, alla presenza del direttore generale Paolo Cavagnaro, del direttore Sanitario Franca Martelli, del responsabile della task force aziendale Vaccini Mino Orlandi, del referente aziendale per la gestione del rischio clinico Micaela La Regina e della rappresentante Lions Club Alessandra Bertone, la consegna delle spille da giacca "Grazie alla Ricerca, io mi vaccino" ai rappresentati di Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti.



Le spille sono state messe a disposizione di Asl 5 attraverso un service della zona 16 del distretto 108tb del Lions club - comprendente i club La Spezia Host, degli Ulivi, Ceparana, Sarzana, Lerici Golfo dei poeti - in collaborazione con il distretto Ia2 nell'ambito di una campagna di sensibilizzazione della popolazione generale alla vaccinazione anti-covid-19.



Le spille verranno distribuite ai titolari di attività artigiane e piccole medie imprese, come ristoratori, baristi, gelatai, commercianti.



ASL5 si è rivolta a loro perché numerosi, di grande visibilità e diffusi capillarmente sul territorio e perché esercenti d’attività ad alto rischio di contagio, in assenza di vaccinazione. La scelta di ASL5 e del Lions Club, inoltre, è ricaduta su queste aziende in segno di solidarietà, in quanto categorie significativamente danneggiate dalla pandemia. Questa iniziativa di grande significato sociale non è l'unica promossa dai Lions Club della zona a favore di ASL5 e della campagna vaccinale anti-covid-19. Si ricorda la recente donazione dei gazebo per l'hub vaccinale Ex-Fitram della Spezia e il supporto volontario di soci del Lions club, in particolare del distretto Ia2, nell'ambito dell'accoglienza dei vaccinandi negli hub di ASL5 che partirà nei prossimi giorni.