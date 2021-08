"Gli alberi rischiano di cadere sulle case", doppia petizione da Fossitermi

La Spezia - Doppia petizione a tema pini dal quartiere di Fossitermi. A promuoverla, i residenti delle zone ricomprese fra i civici 26 - 36 e 5 - 19 di Via Puccini assieme al civico 1 di Scalinata Perosi. Le due petizioni sono state presentate stamani dal Comitato Fossitermi al sindaco della Spezia e al comandante provinciale dei Vigili del fuoco. “Dopo le numerose cadute di piante, ultima in ordine di data quella dello scorso gennaio avvenuta in Scalinata Toscanini – affermano in una nota dal Comitato - i tecnici del verde pubblico del Comune della Spezia, nel quartiere Fossitermi-La Scorza, hanno fatto un controllo e una mappatura degli alberi, ma solo di una parte degli stessi, quelli presenti nel cuore e nella parte alta del quartiere Fossitermi. Sicuramente i quartieri Fossitermi-La Scorza sono vasti e si trovano in periferia, ma i loro cittadini sono pur sempre di serie A: sicurezza e cura del territorio devono essere la priorità per chi ci amministra. L’autunno è alle porte e non vorremmo che, viste le condizioni meteo degli ultimi anni spesso davvero avverse e da allerta rossa, si ripetessero altre cadute di piante”. Il timore, è "una nuova alba dei pini cadenti", rimarcano dal sodalizio con un riferimento cinematografico.



Le due petizioni, che arrivano, spiegano dal Comitato “poiché le nostre numerose segnalazioni fatte sia per iscritto che a voce in occasione degli incontri avuti con gli amministratori comunali non sono state ascoltate”, sono promosse una dai condomini dei civici 5,7,9,11,13, 19 di Via Puccini e dall'1 di Scalinata Perosi, l'altra da condomini dei civici 26,28, 30, 32, 34 e 36 sempre di Via Puccini. Entrambe sottolineano che “sono cresciute molte piante che hanno raggiunto dimensioni notevoli, con rami che sfiorano le case e altezze che in caso di abbattimento o caduta (possibili per condizioni meteo avverse, cedimento del terreno o degli alberi stessi) potrebbero precipitare sulle abitazioni”. Ai timori per i cedimenti degli alberi, la prima petizione osserva che questi “attirano numerosi insetti che entrano nelle case e potrebbero creare reazioni allergiche”, nonché che “le canne cresciute vicino alle linea dell’alta tensione, non tagliate e spesso secche, potrebbero provocare un incendio”, mentre nella seconda petizione si segnala altresì che “le chiome delle piante sono molto sviluppate e quando c'è vento gli alberi si muovono con ampie oscillazioni e si avvertono notevoli scricchiolii”. Comune l'obbiettivo dei promotori, che chiedono “con cortese urgenza all'amministrazione comunale di provvedere al taglio degli alberi pericolosi nonché alla manutenzione delle piante vicino alle abitazioni”.