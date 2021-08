"Così è andata...", il saluto della Vela alle Marine storiche

La Spezia - "Così è andata. Praticamente vicini all'addio, pontili storici abbandonati, il porto che avanza che ruba il mare a una città inconsapevole. Due quartieri, due borgate marinare, Canaletto e Fossamastra, senza più mare, senza più sbocco al mare. Tutto questo, tutto quello che è stato diventerà cemento, un grande piazzale di cemento da riempire di container". Nei giorni in cui sono in corso i carotaggi propedeutici ai lavori di riempimento del terzo bacino Marcello Paesani, direttore sportivo della società Vela, che aveva sede alla Marina del Canaletto, saluta così su Facebook i pontili e le banchine che per decenni hanno accolto diportisti e muscolai.



"Così è andata, un pezzo di storia di vela e di marineria che se ne va, nell'indifferenza di una città che vorrebbe essere città di mare ma solo sul mare è. Bisogna guardare avanti, per continuare quello che è stato. Continuiamo a Pagliari, sul molo Pagliari. Un posto che non sentiamo ancora nostro. Ma così è andata e così sarà".

Un saluto commosso, struggente, non senza qualche accusa alla città e alla sua classe politica, considerata colpevole di non aver difeso con sufficiente convinzione quella pagina di storia che presto rimarrà solamente nelle foto incorniciate e nei ricordi.