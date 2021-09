'Cibus nostrum', si incontrano i sapori spezzini e d'Appennino

La Spezia - Cibus Nostrum: dal mare ai monti, questo il nome della manifestazione che venerdì 10 e sabato 11 settembre celebrerà in centro città i sapori della provincia spezzina e dell'Appennino tosco emiliano. La due giorni, approvata nei giorni scorsi dalla giunta Peracchini, è organizzata dal Comune della Spezia con la collaborazione delle associazioni di categoria dei coltivatori locali e dell'associazione e 'Tipico del Parco', che collabora con il Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano.

Cibus Nostrum, che si terrà nel rispetto delle norme anti contagio, vedrà protagonisti i produttori artigianali di tipicità dei due comprensori e saranno altresì coinvolti associazioni e consorzi che promuovono prodotti alimentari tipici. Non mancherà un programma di degustazione e presentazione di una serie di eccellenze della gastronomia locale, in corso di predisposizione. Location della manifestazione saranno Piazza del Bastione, Piazza Sant’Agostino e Piazza Mentana. Sarà inoltre chiesto ai ristoratori del centro di prender parte all'iniziativa, proponendo un menù di mare venerdì sera e un menù di terra per la serata di sabato.