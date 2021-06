"Bassa incidenza del virus confermata, stoppati Astra Zeneca e Johnson&Johnson"

La Spezia - Sono 21 i nuovi casi di coronavirus registrati in Liguria a fronte di 2.898 tamponi molecolari e 2.307 test antigenici eseguiti. Per la seconda volta in un mese non risultano deceduti nelle ultime 24 ore. Si conferma una bassa incidenza del virus, con 9 positivi su 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni di cui 14 a Savona, 9 alla Spezia, 0 a Imperia, e 9 a Genova. Completamente covid free la ASL 1 Imperiese, 11 i casi positivi registrati nella Asl 2, 6 a Genova, di cui 3 nella ASL 3 , 3 nella Asl 4 del Tigullio, tre casi anche nella ASL 5 Spezzina. Rispetto al giorno prima si registra un ospedalizzato in meno e 12 persone nelle terapie intensive. Diminuiscono anche i cittadini in isolamento domiciliare a quota meno 19, per un totale di 400 persone in Liguria e 46 i guariti.

Ammontano a 12.189 i vaccini somministrati nelle ultime 24 ore di cui 11.016 di tipo freeze e 1.173 di tipo cold, con una percentuale del 93% di vaccini somministrati sul consegnato. Su 1.524.826 abitanti la prima dose di vaccini è già stata somministrata a 733.114 persone e la seconda dose a 385.750 liguri. Secondo i dati elaborati il confronto tra la somministrazione della prima e della seconda dose in Italia e in Liguria vede la nostra regione al 25,30% della seconda dose somministrata sul totale della popolazione rispetto alla media italiana del 23%, mentre per quanto riguarda la prima dose la Liguria si attesta al 48,08% sul totale della popolazione, rispetto al 47,30% della media italiana.

Dopo le precisazioni del ministero della salute e del Comitato Tecnico Scientifico la Liguria ha stoppato la somministrazione non solo dei vaccini AstraZeneca, ma anche dei vaccini Johnson&Johnson a chi ha meno di 60 anni. Alisa infatti ha recepito il verbale del Cts di venerdì 11 giugno e ha immediatamente inviato a tutte le Aziende sociosanitarie e agli ospedali della Liguria l’indicazione per l’impiego del vaccino Johnson esclusivamente nei soggetti di età superiore a 60 anni. Tutte le altre persone under 60 che hanno in programma la somministrazione del vaccino, manterranno l’appuntamento, ma saranno vaccinate con vaccini Pfizer o Moderna. Non cambia invece la campagna vaccinale per gli over 60.

“La situazione della diffusione del virus continua a evolvere positivamente – dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – e per la seconda volta non si registrano deceduti. Un dato che ci conforta e che testimonia l’andamento positivo delle vaccinazioni che hanno ridotto i ricoveri e il tasso di mortalità. Nonostante oggi sia sabato le dosi di vaccino somministrate risultano sempre alte. Il quadro epidemiologico continua a migliorare e questo significa che ci stiamo avvicinando alla cosiddetta zona verde, secondo lo standard europeo, con un parametro Rt decisamente ottimale pari a 0.64”.