"Basket vaccino day", oggi all'ex Fitram dalle 16 alle 20 Pfizer free per tesserati e famiglie

La Spezia - La Scuola basket “D. Bologna” e Spezia basket club organizzano, in collaborazione con Asl5 e Comune della Spezia, organizzano per giovedì 2 settembre il "Basket vaccino day".

Dalle 16 alle 20 presso l'hub vaccinale ex-Fitram al Canaletto tutti i tesserati basket di tutti gli enti di promozione sportiva (atleti e dirigenti) e simpatizzanti/famiglie potranno ricevere la somministrazione del vaccino Pfizer come prima o seconda dose (se trascorsi 21 giorni dalla prima).

La vaccinazione si eseguirà lato Via Carducci e non è necessaria la prenotazione, ma occorre presentarsi con tessera sanitaria, documento d’identità ed eventuale attestato di prima somministrazione. Per la vaccinazione di minorenni è obbligatoria la presenza “fisica” di un genitore e il modulo di consenso debitamente compilato scaricabile qui.