La Spezia - Giovedì 23 settembre alle 18.30, promossa dall'associazione Adel, si terrà al Poggio Orto Bar, in Via XX Settembre, l'iniziativa 'Aperitivo con Gino Strada'. Un momento per ricordare il fondatore di Emergency, mancato lo scorso 13 agosto, tra testimonianze, idee e confronto. L'appuntamento ha il patrocinio del Comune della Spezia.