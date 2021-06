“Anelli cittadini”, presto un nuovo percorso urbano-collinare

La Spezia - Nel quadro di ammodernamento, miglioramento e valorizzazione della città e delle sue strutture sportive, continua ad arricchirsi il progetto “La Spezia Outdoor”, finalizzato ad incrementare la partecipazione dei cittadini alla cultura del benessere e ad incentivare il turismo sportivo sul territorio, con particolare riferimento agli Sport Outdoor e Street, facilmente fruibili, gratuiti e di facile accesso a tutti. Così, il Comune della Spezia, in collaborazione con il Cai ha deciso di incrementare il progetto “Anelli cittadini” con un nuovo percorso urbano - collinare studiato per far ripartire ed incentivare lo sport all’aria aperta, rivolgendosi alla totalità dei cittadini e al mondo del turismo sportivo. Lungo il percorso, apprezzabile nella mappa allegata, nella prima fase verrà posta in opera apposita cartellonistica segnalante il nuovo percorso ad anello, che potrà venire incrementato nel tempo con la posa in opera di attrezzature di sosta attiva nelle aree individuate lungo il percorso. La collaborazione con il Cai, ha lo scopo di promuove e qualificare l’attenzione degli sportivi sulla città rafforzando la vocazione sportiva del territorio.