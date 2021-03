"Abbassare l'Iva sugli assorbenti, il consiglio comunale spezzino se ne occupi"

La Spezia - "Non mimose ma eliminazione della tampon tax, non mimose ma reddito di autodeterminazione, non mimose ma più fondi strutturali a consultori e centri antiviolenza...

Perché la crisi non nasce nell’ultimo anno ma è evidente che nella crisi sono le donne quelle più esposte sul piano economico, sociale e sanitario". Così in una nota Non una di meno La Spezia. Il gruppo chiede "una risposta concreta, un vero gesto di connessione con la lotta individuale e collettiva che tutti i giorni donne e soggettività costruiscono dentro e fuori casa.

Invitiamo le personalità che siedono fra i banchi del consiglio comunale della Spezia a portare la vertenza del necessario abbassamento dell'IVA al 4% sugli assorbenti igienici sul tavolo della discussione e tramite proficuo accordo con le farmacie comunali. Invitiamo la cittadinanza e le organizzazioni a sostenere l'iniziativa perché l'8 Marzo non sia solo una data, ma una lotta quotidiana. Invitiamo a seguire i nostri canali e a partecipare al mail bombing, a breve info sulla nostra pagina".