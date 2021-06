Riapre lo storico chiosco nel parco XXV Aprile con cibo, socialità e cultura.

- “La Maggiolina – cibo, socialità, cultura”, questo è il nome con il quale ha riaperto lo storico chiosco nel parco XXV Aprile, inaugurato ufficialmente lo scorso giovedì 03 Giugno.

La cooperativa sociale Lindbergh, dopo aver partecipato alla gara d’appalto, ha ricevuto il mandato dal Comune della Spezia della cura e della gestione delle aperture del parco e la possibilità di riaprire lo storico chiosco, che verteva in stato di evidente abbandono.

Grazie al supporto costante degli assessori al Demanio e al Verde Pubblico, dott.ssa Gagliardi e dott. Brogi, presenti all’evento di apertura insieme al Sindaco Peracchini, e dei responsabili tecnici del Comune, il chiosco è stato ristrutturato e allestito dalla Cooperativa Lindbergh, che ora vuole farne un punto di aggregazione e di ritrovo a disposizione della cittadinanza.

“Crediamo” ci raccontano il presidente della cooperativa Ciro Picariello e la coordinatrice del progetto Cinzia Aloisini “che questo spazio sia una grande opportunità per tutta la città. Vogliamo offrire non solo un punto di ristoro, ma anche occasioni di socializzazione, di aggregazione culturale e la possibilità di dare spazio e voce alle associazioni del territorio, che già si sono avvicinate al progetto e che hanno collaborato con noi attivamente nella messa in opera”.



La Cooperativa ha messo in campo tutte le sue risorse interne e di rete, coinvolgendo attivamente gli educatori e le persone disabili che partecipano ai laboratori occupazionali: grazie a “Diversamente Mobili” e allo studio dell’architetto Francesco Frassinelli (“Frappè Studio”) ha preso forma l’arredamento interno ed esterno e il centro socioeducativo “Il Nuovo Volo” di Ceparana, si sta occupando della personalizzazione di alcuni prodotti e proporrà laboratori espressivi e creativi e momenti di lettura animata per i bambini dai 6 ai 10 anni.

Il chiosco offre un servizio al tavolo e da asporto, dalla colazione agli aperitivi, la filosofia sarà quella della qualità e genuinità, con una particolare attenzione ai temi della sostenibilità e la ricerca di prodotti del territorio. Un pranzo, la merenda nel pomeriggio, un aperitivo o un brunch, ogni momento è buono per passare dalla Maggiolina, godersi il parco e la quiete, da soli o in compagnia.



Degustazioni e giornate a tema, anche con la partecipazione di esperti e di aziende e la collaborazione di Slow Food e Coop Liguria, insieme a momenti di svago, concerti e musica. Tutto questo comprende il calendario iniziale che - auspicano i gestori- possa coinvolgere altri soggetti nel tempo e che possa rendere questo spazio quanto più attivo e vivibile.

Da lunedì 07, insieme a UISP e a molte associazioni sportive del territorio, alla Maggiolina sono iniziati corsi e allenamenti per ogni età, dalla ginnastica, al tai chi, alla danza, al parkour.

Presentazioni e incontri con gli autori sono già in calendario grazie alla proficua collaborazione con Montag e Auser: sabato 12 Giugno alle ore 18, Marco Lorenzo Baruzzo racconterà la sua incredibile esperienza a Scampia insieme a Stephen King.



Il 14, 21 e 28 Giugno, i bambini tra i 5 e gli 8 anni possono trascorrere il pomeriggio al parco divertendosi al laboratorio “Gioco, Creo, Suono” a cura del centro socioeducativo “Il Nuovo Volo” (laboratorio gratuito, con prenotazione obbligatoria).



Per informazioni sulle iniziative, il calendario degli eventi, prenotazioni, ecc. è possibile contattare i gestori telefonicamente al 389 941 2944, oppure via email all’indirizzo lamaggiolina@cooperativalindbergh.it.

[Il calendario e gli eventi sono anche consultabili su instagram ( _la_maggiolina_ )e sulla pagina Facebook]