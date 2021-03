Operatore polivalente per la nautica, via al corso gratuito con Sanlorenzo Academy

- Sono aperte sino al 16 aprile le iscrizioni al corso gratuito di formazione per Operatore polivalente per la nautica realizzato nell'ambito della Sanlorenzo Academy (clicca qui).



Destinatari: 16 disoccupati/ persone in stato di non occupazione, soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo, persone a rischio di disoccupazione di lunga durata

Requisiti: diploma tecnico di scuola secondaria superiore (ordinamento tecnologico – industria e artigianato). residenti e/o domiciliati in Liguria. E’ richiesta una buona conoscenza dell’inglese. L’accesso ai corsi avviene nel rispetto delle norme di cui alla legge 198/2006. Si riserva una quota del 15% alla componente femminile, salvo che gli esiti delle prove selettive non consentano di raggiungere tale percentuale.

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni

Durata: il percorso formativo avrà una durata di 800 ore di cui 560 ore di teoria e attività pratiche di laboratorio e 240 ore di stage/tirocinio curriculare. Al termine del percorso sarà possibile attivare un periodo di Tirocinio di inserimento lavorativo/Work-esperiences in azienda della durata variabile, da 3 a 6 mesi,secondo quanto previsto dalla normativa regionale n. 1186 del 28/12/2017.

Il progetto discende da un accordo sindacale, da SANLORENZO SPA che prevede l’inserimento del 60% degli idonei alla fine del percorso formativo, che potranno essere assunti con contratti a tempo indeterminato/Apprendistato o con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 (sei) mesi. Gli eventuali rapporti lavorativi a tempo parziale non saranno inferiori alle 24 ore settimanali

Sede corso: aule didattiche presso CISITA - Formazione Superiore - Via del Molo 1/A – La Spezia - laboratorio attrezzati presso Arsenale M.M. – La Spezia



Scadenza bando: 16/04/2021 ORE 12.00 - Inizio corso previsto: 03/05/2021



Attestato previsto: Qualifica professionale (previo superamento dell’esame finale)

OPERATORE POLIVALENTE PER LA NAUTICA

6.2.3.8.1 - Attrezzisti navali - Id.scheda R.L.- 30.040



La figura professionale del repertorio delle professioni OPERATORE POLIVALENTE PER LA NAUTICA. 6.2.3.8.1 - Attrezzisti navali Id.scheda - 30.040. La figura professionale, a motivo della dotazione di una ampia gamma di competenze, è caratterizzata da un elevato livello di possibilità di utilizzo in varie fasi di processi lavorativi della nautica da diporto che non richiedono un elevato livello di specializzazione. E’ in grado di eseguire le lavorazioni tipiche della carpenteria in legno proprie del settore e le lavorazioni di carpenteria in metallo, effettuando operazioni di costruzione, montaggio, smontaggio, adattamento, riparazione, rimontaggio, eseguendo le necessarie operazioni di taglio, pulitura, raschiatura, piallatura, fresatura, sagomatura ed incastro di strutture, supporti o elementi complessi per articolazione e dimensione. Effettua lavorazioni su scafi, effettuando attività di finitura, di completamento e di ripristino di parti ed insiemi, mediante lucidatura, pitturazione ed applicazione di accessori. Utilizza le tecniche più opportune per il trattamento dei materiali compositi. Svolge, inoltre, anche attività di ripristino e manutenzione prevalentemente su motori marini, apparecchiature idrauliche ed impianti elettrici. E’ in grado di interpretare correttamente il disegno tecnico e la documentazione di corredo ed interpretare istruzioni specifiche di lavorazione e disegni esecutivi, di determinare le sequenze lavorative relative alle operazioni da svolgere, scegliendo le diverse tipologie di materiali nonché gli utensili e le attrezzature da utilizzare. La figura professionale opera sulle imbarcazioni da diporto, collaborando alla conduzione dell’imbarcazione in tutte le manovre di navigazione, approdo e ormeggio. Collabora alla manutenzione ordinaria dell’imbarcazione e provvede ai diversi servizi di bordo. E’ in grado di prevenire e gestire le situazioni di emergenza operativa relative a incendi, assistenza sanitaria elementare, salvataggio e sopravvivenza in mare. Possiede elementari conoscenze in meccanica e impiantistica di bordo necessarie alla piccola manutenzione dello scafo e dell’attrezzatura di bordo e per la riparazione di guasti di modesta entità su apparati meccanici ed elettrici.



I CORSI SONO COMPLETAMENTE GRATUITI



Modalità e termini di presentazione della domanda: gli interessati dovranno presentare candidatura, entro e non oltre le ore 12.00. del 16/04/2021 corredata, pena esclusione, dalla seguente documentazione: domanda di candidatura , in regola con la normativa vigente sull’imposta di bollo (€16); curriculum secondo il modello Europass CV; autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante lo stato di disoccupazione/non occupazione(DID Online o iscrizione MIATTIVO); autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante la conoscenza della lingua inglese, fotocopia del titolo di studio; 2 foto tessere.

Modalità di selezione: i candidati che rispettano i requisiti previsti dal bando saranno sottoposti a prove di selezione, test psicoattitudinali e di lingua inglese, colloqui di gruppo e/o individuali, nelle quali si evidenzierà l'utilità della frequenza del percorso rispetto agli obiettivi professionali di ognuno. L’ammissione al corso è subordinata al superamento delle prove di selezione ed è condizionata all’esito positivo delle visite mediche, svolte presso medico del lavoro e volte ad accertare l’idoneità alla mansione specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08 e ai sensi del DPR 445/2000.



Le domande di iscrizione dovranno essere consegnate a partire dal 22/03/2021. a CISITA - Formazione Superiore

Via del Molo 1/A - La Spezia - Tel 0187/578411 Fax 0187/578444 Orario segreteria: Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30-12.00 e dalle 14.30-17.00.



Per informazioni di dettaglio sui corsi consulta il sito www.cisita.it dove è possibile prendere visione della scheda informativa di dettaglio dei singoli corsi (clicca qui) e scaricare la domanda di iscrizione