La campagna fiscale entra nel vivo: prenota il tuo 730 al Caf Uil. Hai tempo fino al 30 settembre 2021.

- Il modello 730 è dedicato principalmente ai lavoratori dipendenti e ai pensionati: non richiede calcoli perché sono effettuati dal CAF e gli eventuali rimborsi o pagamenti di imposte sono eseguiti direttamente dal sostituto d’imposta nelle prima retribuzione utile e, comunque, nel mese successivo alla liquidazione.



Rivolgiamo qualche semplice domanda all’esperta Mara Fadda, responsabile Caf Uil La Spezia, che ci svelerà i segreti della dichiarazione dei redditi.



Quanto tempo abbiamo per presentare il 730?

L’ultimo giorno per presentare il modello precompilato è fissato al 30 settembre 2021. Nel caso di dipendenti senza sostituto di imposta, il rimborso sarà effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate entro 6 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione.



Quali documenti devono essere consegnati al Caf?

I seguenti documenti: la delega per l’accesso al modello 730 precompilato, e delega per poter accedere alle CU Inail e Inps, modello 730/1, in busta chiusa, con la scelta per l’8, il 5 e 2 per mille dell’Irpef, copia della documentazione per la verifica di conformità. E ancora: CUD e le altre certificazioni dei redditi, scontrini, ricevute, fatture e quietanze delle spese sostenute con allegato ricevuta dei relativi pagamenti pos o bonifico o estratti conto, i versamenti d’imposta eseguiti con F24, tutti i documenti relativi al diritto alle deduzioni e detrazioni. Per coloro che nel 2020 non hanno presentato il 730 presso i nostri uffici , è indispensabile la dichiarazione dei redditi 2020 e documentazione di spese sostenute in anni precedenti rateizzate, atti di acquisto e di mutuo per interessi da detrarre.



È possibile ricevere assistenza da casa?

Da casa tua puoi ricevere assistenza per tutti i tuoi servizi, compreso l’Isee che ti consentirà di accedere ai bonus fiscali.

Con un semplice clic, all’interno del cassetto del cittadino, puoi: accedere ai servizi, prenotare un appuntamento ed essere contattato da un operatore, trasmettere ed archiviare in qualsiasi momento della giornata i tuoi documenti, consultare le tue pratiche, essere aggiornato sulle novità.



Visita il sito: www.uilliguria.it, registrati al cassetto del cittadino per accedere ai tuoi servizi.