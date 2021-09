La Packaging Diffusion cerca venditori con esperienza

- La ditta Packaging Diffusion S.r.l. di Villanova d’Albenga (SV) è alla ricerca di RAPPRESENTANTI COMMERCIALI MONOMANDATARI nel settore degli imballaggi flessibili, alimentare e non.



L’azienda nasce dalla pluriennale esperienza di professionisti del settore che hanno da sempre avuto a cuore la tematica ambientale, sviluppando nel tempo più di venti categorie di prodotti green con le seguenti caratteristiche:



Prodotti provenienti da materie prime bio-compostabili certificate

Totale assenza di plastica nel packaging e utilizzo di inchiostri ad acqua

Packaging curato nel dettaglio e plastic free oriented

Espositore per la vendita al dettaglio



Inoltre, Packaging Diffusion offre anche la possibilità di:



Personalizzare i prodotti a proprio marchio

Stoccare merci nei grandi magazzini e consegnare veloce in tutta Italia

La ricerca di RAPPRESENTANTI COMMERCIALI MONOMANDATARI nel settore degli imballaggi flessibili (alimentari e non alimentari) è rivolta a coloro che abbiano comprovate esperienze di vendita sia alla GDO che ai grossisti rivenditori nel settore degli imballaggi alimentari e non alimentari.



Per inoltrare la propria candidatura, inviare il CV con lettera di presentazione a: info@packagingdiffusion.com. In caso di esito positivo della selezione, verrete contattati per un colloquio conoscitivo.