La Ferramenta Fosella è in vendita

- La Ferramenta Fosella, bottega storica al Termo dal 1912, è in vendita.

Dopo oltre un secolo di attività la famiglia Fosella ha deciso di cedere il negozio che da sempre si è caratterizzato come il luogo in cui è possibile trovare di tutto.

Nel corso degli anni sono davvero tanti gli articoli che hanno trovato spazio nei magazzini. Dalla polvere da sparo ad ogni genere di attrezzo agricolo, dalle vernici alle teglie di rame, dal "veleno potente per topi" ai trapani a percussione, dagli aghi da materassaio alle pompe ad immersione, dalle sgorbie da falegname ai fusti per l'olio, dagli ombrelli da pastore alle serrature blindate.

Il più grande merito è stato quello di adeguarsi all'evoluzione del mercato rimanendo al passo coi tempi per quanto riguarda nuovi prodotti e tecnologie cercando sempre di rispondere alle esigenze del cliente.



Alla notizia i clienti affezionati hanno reagito con un certo stupore citando aneddoti e ricordi del passato, la loro speranza è che qualcuno sappia raccogliere il testimone e riesca a mantenere il rapporto di fiducia e affetto che ha attraversato le generazioni che si sono succedute da una parte e dall'altra del banco.



Per informazioni:

ferramentafosella1912@gmail.com - 339 3183146