DUE ANNI DI IOZZELLI DESIGN… CHE AGGIUNGE LE PISCINE!

- Siamo stati a trovare l’imprenditore spezzino Antonio Iozzelli, proprietario dell’azienda Leader di settore, Iozzelli Design. Abbiamo deciso di fare due chiacchiere proprio nel giorno del secondo anniversario e farci raccontare un pò della sua storia e di quello che sta affrontando in un anno così delicato.



Partiamo col dire che Iozzelli design, approfitta proprio dell’anniversario e aggiunge un ulteriore servizio di qualità: Iozzelli Piscine. Conosciuto sicuramente dai tifosi spezzini che lo hanno visto sulla manica della celebre maglia da gioco nel primo e storico anno di Serie A, Iozzelli piscine, è un ulteriore step di crescita dell’azienda fondata nel 1974 da Antonio Iozzelli e che continua a dirigere in maniera precisa e concreta.



Non è però la prima operazione sportiva per l’imprenditore spezzino che sin da giovane decide di investire sul territorio attraverso lo sport nel suo paese nativo, Pignone. Per più di 10 anni ha ricoperto il ruolo di Presidente, un ruolo manageriale, finanziando l’attività per l’amore del suo paese. Ecco che quindi, quando si presenta l’opportunità di diventare sponsor dello Spezia Calcio 3 anni fa, non se lo fa ripetere 2 volte:



<< Quando si fa un investimento nella propria città, per cui si prova affetto e amore, attraverso lo sport, si mette a frutto un investimento che poi ritorna a tutti, anche ai compaesani. Nella vita bisogna sapere dare, anche questo vuol dire investire. >> racconta felice e fiero l’imprenditore.



Iozzelli, con uno spirito imprenditoriale ben radicato, conduce l’azienda proprio come una squadra di calcio, ed è proprio lui stesso che commenta in questo senso: << Al giorno d’oggi, quello che più mi interessa è il capitale umano, io sono come il Mister ed i dipendenti i giocatori dell’azienda. Li sprono, li motivo, li aiuto a crescere ed è proprio grazie al capitale umano che l’azienda può continuare a crescere. Nello Spezia calcio, ad esempio, vedo molte similitudini in questo>>.



Proseguendo la visita dello ShowRoom allestito in Via del Cappelletto a Mazzetta si possono visionare tante diverse tipologie di piscine sopratutto si può ricevere una consulenza gratuita con gli esperti.



Un team di veri esperti pronto a realizzare ogni vostro desiderio, basterà descrivere ciò che avete sempre “sognato” e la potrete vedere realizzata dal progetto su carta alla posa della prima pietra.



Le soluzioni sono moltissime, si va da piscine fuori terra tradizionali in alluminio a piscine interrate senza cemento, totalmente BIO, per arrivare a vere e proprie SPA da terrazza. E’ difficile non trovare la soluzione ideale, che sarà un connubio tra giusta spesa e comodità/versatilità.



Ora non vi resta che andarli a trovare e farvi costruire la piscina dei vostri sogni ! Potete prendere un appuntamento direttamente dal sito ufficiale iozzelli-piscine.com e per chi vuole un approccio più rapido si potrà richiedere ONLINE un preventivo totalmente gratuito.