Bere consapevolmente, il Cocktail Fest approda alla Spezia

- “Negli ultimi mesi, dopo il lockdown, c’è un senso nuovo di libertà che sta facendo danni nelle nuove generazioni e non solo, ma iniziative come queste che riportano al centro la qualità del bere e le storie che ci sono dietro, non sono altro che ottimi modi per crescere come comunità. Insegnare un po’ a tutti questa cultura crediamo sia importante. E’ un periodo fortemente turistico e questo deve essere un ulteriore stimolo per noi”. Con un occhio alla cronaca e uno al divertimento responsabile, Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia, battezza così la prima edizione del Cocktail Fest nel comune capoluogo programmata per il prossimo fine settimana dal 20 al 22 agosto.

Conferenza stampa di lancio ospitata negli eleganti locali del Terminus Cafè, a pochi passi dalla stazione ferroviaria, in questi giorni letteralmente presa d’assalto dai turisti, italiani e stranieri. “L’importante è fare le cose in modo responsabile, fare conoscere il mondo della miscelazione e le persone che ci sono dietro - racconta uno dei responsabili della rassegna, Francesco Valletta -. Un vero e proprio tour degustativo in diversi angoli della città, con un ticket da 20 euro che darà diritto all’assaggio di 14 cocktail differenti. Il nostro stand sarà aperto dalle 18 alle 24, l’assaggio avverrà all’interno del locale viste le ordinanze in essere che vietano l’asporto dopo le 21. Ringraziamo i bar per aver sostenuto l’evento nonostante il periodo non sia roseo. Il nostro percorso è un viaggio che dura ormai da quattro anni e coinvolge anche tanti volontari senza i quali non saremmo arrivati a questo punto”. I locali che hanno aderito al Cocktail Fest sono: Terminus Café, Ciao Baby, Emporium, Caffè Cavour, Caffè del Corso, Benso 1810, J. Gatsby, Elixir, Treicanti, Distrò, Corvino, Kairos, Fara Bistrò, Terrazza De Lisi.



Per l’amministrazione comunale ha lavorato Lorenzo Brogi, assessore al commercio: “E’ un settore cresciuto e che ha ricevuto un colpo durante la pandemia: ma c’è qualcosa che permette di far crescere locali di qualità con l’impegno di imprenditori e professionisti del settore. Abbiamo degli artigiani che stanno dietro al bancone che come un chef creano cocktail. Questa iniziativa ha l’obiettivo oltre che di far vivere il centro anche quello di farli emergere. In nome di un bene responsabile, coltivando e assaporando la nostra tradizione che è molto importante: è questo il lato buono, un modo di far capire ai più giovani che ci vuole la testa. Ci saranno i militi della Croce Rossa e un cordone di forze dell’ordine a presidiare”. Mario Funaro rappresenta le associazioni di categoria: “Inventare un cocktail non è da tutti, è una forma d’arte. Mi preme far passare un messaggio: si viva la città in modo responsabile, perché non è importante la quantità ma la qualità del bere. Quando si esagera diventa un pericolo per sè e per gli altri”. Occasione anche per il turismo, c’è Maria Grazia Frijia, assessore in materia: “Una grande esperienza turistica, la nostra città è piena di locali e questa è una nostra caratteristica. Vedo tanti giovani in città, evidentemente possiamo offrire loro delle cose. Noi dobbiamo pensare ad essere sempre più accoglienti, sarebbe bello che nascesse un cocktail dedicato alla città della Spezia”.



Il sarzanese Michele Venturini non ha certo bisogno di presentazioni. Sarà il direttore tecnico della manifestazione: “Il livello dei cocktail bar alla Spezia è cresciuto esponenzialmente. Non era così una decina di anni fa, la media nel frattempo si è alzata tantissimo. Questa manifestazione vuole dare valore ai drink che va vissuto come un ciliegina sulla torta. Il tour, le masterclass all’interno dei locali, i workshop all’aperto saranno gli appuntamenti in cui racconteremo i brand più importanti del mondo con la presentazione di Martina Grado. In questi cinque appuntamenti avremo ospiti come Marco Graziano, che parlerà del mondo del rum, Filippo Sisti, che porterà dei drink inediti, Walter Gosso, che si occuperà di distillati, Leonardo Pinto, che racconterà il mondo tutto italiano della grappa”. Le Masterclass avranno temi non per forza rivolti esclusivamente agli addetti del settore, in modo che chiunque possa partecipare e sentirsi coinvolto. "Proprio in quest’ottica, abbiamo deciso di allestire una parte di questi in Piazza Mentana, sulle scale del teatro civico. Altri, invece, si svolgeranno all’interno di alcuni dei bar aderenti al Cocktail Fest" - spiegano gli organizzatori. Durante le serate del festival, sarà presente il Red Bull City Crusher, un mezzo offerto dal nostro sponsor Redbull che farà da sottofondo musicale in Piazza del Bastione. Non mancherà l’appuntamento con la musica dal vivo, con la band Jazz “Chi pèpè, chi ne pè va a pé”, che suonerà musica itinerante tra le vie del centro. Anche in questo caso l’app è attiva e aiuterà l’organizzazione e i barman nella contabilità e nella gestione dei ticket. Inoltre, gli utenti potranno votare il loro cocktail preferito direttamente dal portale. Non mancheranno la lista analcolica, i workshop e gli eventi correlati che coinvolgeranno il settore del beverage in ogni sua sfaccettatura. Per saperne di più, visionare il programma, i locali aderenti, gli special guest date un'occhiata a www.cocktailfest.it/la-spezia/ oppure consultate la pagina Facebook https://www.facebook.com/cocktailfest.zero



Fabio Lugarini