Tennis Lerici, direttivo rinnovato tra conferme e novità

Golfo dei Poeti - Il Circolo Tennis Lerici, realtà di storia ultra 40ennale, ha rinnovato il direttivo. Nella splendida club house, dopo una sobria cena nell'ampio ristorante della struttura, si sono svolte le elezioni del nuovo consiglio direttivo, che dopo lo scrutinio di oltre 70 soci votanti ha dato questo esito: Presidente Lelio Lazzini (confermato voti 64), vice presidente Tommy Baracco (confermato voti 41), consiglieri eletti Curadi Franco (confermato); new entry Augusto Rosada Franchetti, Giuseppe Pagano, Fabio Paoletti e Federico Tincani . Il direttivo ringrazia per il lavoro svolto i consiglieri uscenti Fiore Vittorio, Renzo Colombo, Pino Ferrini e Roberto Perinati.

Una realtà di spessore quella del circolo Tennis Lerici che vanta tre campi in terra rossa e uno in mateco fruibili tutto l'anno nonché una scuola di avviamento e specializzazione alla pratica tennistica di tutto rispetto grazie alla professionalità dei maestri Fit Marzia Cecada, Giuseppe Trivelloni, Jenny Lazzini e Giovanna Bartoli.