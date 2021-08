Tennis, Arturo Pierangeli vince il 'Villeggiante' al Tennis Lerici

Golfo dei Poeti - Nella suggestiva cornice del Circolo Tennis Lerici si è concluso l'interessante torneo del 'Villeggiante' giunto alla settima edizione e riservato alle categorie 3 e 4. Con oltre sessanta iscritti la manifestazione è stata caratterizzata da incontri di grande spessore tecnico ed agonistico così come l'interessante finale dove Arturo Pierangeli dell'Asd Centro Tennis Persiceto ha superato col punteggio di 6-1, 6-4 Filippo Maggi del Circolo Tennis Spezia.

A conclusione della finale la ricca premiazione con la presenza del presidente del sodalizio locale Lelio Lazzini, gli organizzatori Fabio Paoletti e Beppe Pagano, il giudice arbitro e delegato provinciale Fit Antonella Finazzi e il dinamico consigliere prof. Augusto Franchetti Rosada arbitro dell'incontro. Una manifestazione, quella del 'Villeggiante', che per la qualità ed il numero dei partecipanti, la funzionalità della struttura e la bellezza della location sta prendendo uno spazio sempre più interessante in campo nazionale.