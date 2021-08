Sport per tutti i gusti, avanti l'Educamp a Falconara

Golfo dei Poeti - Procede al Bibolini di Falconara, concesso dal Pozzuolo, l'Educamp organizzato dalla Usd Santerenzina, col supporto del Comune di Lerici. Non siamo ancora a metà di queste nove settimane di sport che toccano molteplici discipline. Novanta bambini a settimana, con educatori specifici per i diversamente abili. Partecipano la bellezza di novanta bambini 90 a settimana, tra maschi e femmine, non sono trascurati i bimbi diversamente abili con specifici educatori. A disposizione anche le strutture delle varie società coinvolte. Coordinatrice del camp Gisella Reginato, coadiuvata dal trio Pietro Paolo Sabatelli-Marco Corrado-Enrico Bordino, senza dimenticare gli educatori: Limetti, Toledo, Vaccarezza, Di Carlo, Bonanni, Giovedì, Micheletto, Bilotti, Ilaria, Talpa, Pisani, Gregorio, Cattoi, Gabella; manforte anhe dal personale del liceo scientifico-sportivo“ Parentucelli di Sarzana. Pasti forniti con apposita mensa dalla Cir.

Coinvolte nella realizzazione dell'Educamp Diving La Tribù, Circolo Tennis Lerici, Joy and Play di beach-tennis, Landini Basket, Borgata Marinara Lerici, Pro Danza, Borgata Marinara S. Terenzio, Asd Audax San Terenzo di pallacanestro, Tsn La Spezia di tiro a segno, Ssd Lerici Sport di nuoto, Borgata Marinara Venere Azzurra, Lerici Sporting Club di sup e wake surf, Lerici Bike Mtb, Circolo Vela Erix, Aikio' Kani di Aikido, Panathlon e Pubblica Assistenza Lerici Bls.