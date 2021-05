Sorrentino si aggiudica il Torneo Open

Golfo dei Poeti - Luigi Sorrentino, battendo in finale (6-2 e 6-2) Walter Trusendi, si è aggiudicato il recente Torneo Open al Circolo Tennis Spezia: Federico Macari e Riccardo Tavilla gli altri due semifinalisti in questo torneo che, a San Venerio, ha tenuto banco per un paio di settimane.



Ora weekend intenso per il Cts che riprende il campionato degli over 45, sospeso per la pandemia, la rappresentativa spezzina sarà di scena a Genova in casa del Dlf Quarto; domenica infine, sui campi di San Venerio, entrambe le squadre locali di Serie D2 maschile se la vedranno col Valletta Cambiaso e il River.



Nella foto, i due finalisti, da sinistra Trusendi e Sorrentino