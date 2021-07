Mister calciomercato Di Marzio si rilassa a Lerici con la famiglia

Golfo dei Poeti - "Si discute di calcio sullo yacht Di Marzio". Sceglie l'ironia il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, re del calciomercato, per raccontare il relax con la famiglia a Lerici. E già, perché lo yacht è un canotto che galleggia tranquillo a riva, con a bordo i bambini (i gemelli avuto da Di Marzio e la moglie Anna Maria) e nientemeno che, con la signora Concetta, Di Marzio senior, Gianni, noto ex allenatore (Napoli, Lecce e Palermo tra le sue numerose panchine), legatissimo a Maradona. Un momento di allegria e spensieratezza in spiaggi, quindi, ma è indubbio che a due passi, sotto l'ombrellone, c'è un telefono che ribolle, tra indiscrezioni, contratti e sorprese.