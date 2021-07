Match Race Meteor, vince Pekoranera in una sfida padri-figli

La competizione nazionale si è svolta questo fine settimana in acque lericine.

Golfo dei Poeti - Il Circolo Erix di Lerici questo fine settimana ha ospitato il campionato Italiano Match Race Meteor. In gara otto partecipanti di livello da tutta Italia, ma una finale tutta in salsa locale, che ha visto fronteggiarsi Pekoranera, vincitrice nel 2020 sul Lago Trasimeno, e Basilico, team che allo sport unisce l'impegno sociale. A imporsi, confermando il successo dello scorso anno, è stata Pekoranera, condotta dagli esperti Davide Sampiero, Paolo Nocentini e Alessandro Giumelli. Vice campioni nazionali, quindi, i ventenni di Basilico Matteo Sampiero, Andrea Nocentini e Andrea Onnis. E attenzione a quei cognomi comuni a un equipaggio e all'altro: quella di ieri è stata infatti una finale tra padri e figli, Davide Sampiero e Paolo Nocentini su Pekoranera, Matteo Sampiero e Andrea Nocentini su Basilico. Da non dimenticare infine il bronzo agli equipaggi di Caldonazzo timonati da Andrea Ravanelli ed Andrea Piazza.