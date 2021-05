Mariperman, al tridente di Seafuture il Trofeo CSSN

Golfo dei Poeti - Con la vittoria del VI trofeo CSSN – Enti di Ricerca per le imbarcazioni Tridente, da parte dell’equipaggio che rappresenta SEAFUTURE , con l’equipaggio del DLTM giunto secondo e quello di ATENA terzo, si chiude la prima parte del 33° Trofeo Mariperman: una serie di eventi susseguitisi in due giorni e che lo scorso anno il Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare (CSSN) non ha potuto realizzare a seguito dell’emergenza COVID-19. Il prossimo 25 e 26 settembre avrà luogo la seconda ed ultima parte della 33^ edizione del Trofeo, con le regate dedicate alle imbarcazioni a vela moderne e alle vele d’epoca.

Alla regata Tridente, bandita dal Circolo Velico della Spezia e con base logistico-operativa presso la Sezione Velica Marina Militare della Spezia, hanno partecipato il CSSN, il Centre For Marine Research And Experimentation (CMRE), il Distretto Ligure Tecnologie Marine (DLTM),Associazione Tecnica Navale (Atena), Seafuture e la scuola Sant’Anna CNIT. “Ringrazio tutti gli Enti che hanno collaborato con noi per realizzare i filmati che i giovani hanno potuto vedere e che ritengo possano essere un eccellente contributo alla formazione delle loro competenze in ambito scientifico, consolidando ed accrescendo i legami tra ricerca, innovazione, cultura, sport e territorio” ha detto l’ammiraglio ispettore Rosario Gioia Passione, Direttore del CSSN, al termine della prima fase del 33° Trofeo Mariperman”.

Al centro degli eventi del Trofeo Mariperman, infatti, il percorso didattico scientifico dedicato ai giovani, realizzato con il concorso dei centri di ricerca, con video dedicati alla scienza applicata all’ambiente marino: due intense giornate dedicate al patrimonio di conoscenze, tradizioni, studi propri della dimensione marittima, in grado di incrementare sia la cultura marinaresca del Paese sia la blu economy, anche attraverso la divulgazione scientifica verso i giovani, e di consolidare lo sviluppo del tessuto economico, accrescendo i legami tra ricerca, innovazione, cultura, sport e territorio.